Il paradiso delle signore e Un posto al sole: anticipazioni oggi 12 febbraio

anticipazioni e trame de Il paradiso delle signore e Un posto al sole di oggi, venerdì 12 febbraio 2021: Gabriella ha le idee chiare sui propri sentimenti, Stefania si è pentita di aver "usato" Pietro. Beatrice e Vittorio cedono alla passione. Bruno e Salvatore fanno pace, Alberto va al Circolo con Barbara. Diego ha preso una decisione.

