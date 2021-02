Guilty Gear Strive è disponibile per il digital pre-order su PlayStation 4, PlayStation 5 and PC! (Di venerdì 12 febbraio 2021) Le prenotazioni per Guilty Gear -Strive- sono disponibili da oggi su PlayStation Store e PC. Guilty Gear -Strive- sarà disponibile dal 9 aprile 2021 per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC digital. Il gioco sarà anche disponibile in Accesso Anticipato dal 6 aprile* per i giocatori che hanno prenotato la Deluxe o la Ultimate Edition. I giocatori possono scegliere tra le edizioni Standard, Deluxe e Ultimate. La Ultimate Edition è disponibile solamente per PlayStation 4 e PlayStation 5. Le prenotazioni per la Standard sono ancora disponibili presso i ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 12 febbraio 2021) Le prenotazioni per- sono disponibili da oggi suStore e PC.- saràdal 9 aprile 2021 per4,5 e PC. Il gioco sarà anchein Accesso Anticipato dal 6 aprile* per i giocatori che hanno prenotato la Deluxe o la Ultimate Edition. I giocatori possono scegliere tra le edizioni Standard, Deluxe e Ultimate. La Ultimate Edition èsolamente per4 e5. Le prenotazioni per la Standard sono ancora disponibili presso i ...

