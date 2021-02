Guida autonoma - L'Europa avverte: i veicoli sono a rischio attacchi informatici (Di venerdì 12 febbraio 2021) Le auto a Guida autonoma mirano a ridurre gli incidenti stradali, ma sono anche destinate a creare nuovi rischi per la sicurezza di automobilisti e pedoni a causa delle minacce informatiche connesse all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale (IA): l'avvertimento è stato lanciato da due istituzioni dell'Unione Europea, l'agenzia per la cybersecurity Enisa e il Centro comune di ricerca Jrc. Attachi informatici. In particolare, in un report appositamente elaborato per illustrare i rischi per la sicurezza informatica dei veicoli senza conducente viene posto l'accento sui sistemi di intelligenza artificiale che impiegano tecniche di apprendimento automatico (machine learning); una tecnologia che viene utilizzata per raccogliere, analizzare e trasferire dati utili a generare automaticamente ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 12 febbraio 2021) Le auto amirano a ridurre gli incidenti stradali, maanche destinate a creare nuovi rischi per la sicurezza di automobilisti e pedoni a causa delle minacce informatiche connesse all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale (IA): l'avvertimento è stato lanciato da due istituzioni dell'Unione Europea, l'agenzia per la cybersecurity Enisa e il Centro comune di ricerca Jrc. Attachi. In particolare, in un report appositamente elaborato per illustrare i rischi per la sicurezza informatica deisenza conducente viene posto l'accento sui sistemi di intelligenza artificiale che impiegano tecniche di apprendimento automatico (machine learning); una tecnologia che viene utilizzata per raccogliere, analizzare e trasferire dati utili a generare automaticamente ...

