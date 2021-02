**Governo: Draghi arrivato a Montecitorio da Fico** (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi è arrivato a Palazzo Montecitorio per incontrare il presidente della Camera, Roberto Fico. Ai cronisti parlamentari che gli hanno rivolto le congratulazioni, ha risposto con un sorriso e un "grazie". Subito dopo il presidente del Consiglio si recherà a Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Il premier Marioa Palazzoper incontrare il presidente della Camera, Roberto Fico. Ai cronisti parlamentari che gli hanno rivolto le congratulazioni, ha risposto con un sorriso e un "grazie". Subito dopo il presidente del Consiglio si recherà a Palazzo Chigi.

