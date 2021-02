Gianpi Tarantini, “decine di invitati positivi al Covid” dopo il matrimonio dell’imprenditore delle feste di Berlusconi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il matrimonio di Giampaolo Tarantini, l’imprenditore pugliese noto negli anni scorsi per le feste con escort organizzate nelle residente dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, con Allegra Zingono si è trasformato in un focolaio di Covid. Diverse persone presenti alla cerimonia, tenutasi lo scorso 31 gennaio a Roma, sono risultate positive al coronavirus: in particolare, alcuni invitati partiti dalla Puglia che, una volta tornati a Bari, hanno avvertito sintomi e successivamente accertato la positività al Covid. La notizia è stata anticipata dal TgNorba che ha pubblicato le immagini della festa, svoltati in un hotel del centro della Capitale, nelle quali si vedono sposi e invitati senza mascherine: l’emittente pugliese ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ildi Giampaolo, l’imprenditore pugliese noto negli anni scorsi per lecon escort organizzate nelle residente dell’ex presidente del Consiglio Silvio, con Allegra Zingono si è trasformato in un focolaio di. Diverse persone presenti alla cerimonia, tenutasi lo scorso 31 gennaio a Roma, sono risultate positive al coronavirus: in particolare, alcunipartiti dalla Puglia che, una volta tornati a Bari, hanno avvertito sintomi e successivamente accertato latà al. La notizia è stata anticipata dal TgNorba che ha pubblicato le immagini della festa, svoltati in un hotel del centro della Capitale, nelle quali si vedono sposi esenza mascherine: l’emittente pugliese ...

