Elisabetta Canalis fa il vaccino Covid | “Finalmente posso riabbracciare mia madre”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) “Sono grata a questo paese per avermi dato la possibilità di vaccinarmi. La prossima settimana potròmia, che preferirei potesse essere qui al posto mio in questo momento”. Così ha dettomentre si faceva somministrare ilanti-a Los Angeles, in California, dove vive con la famiglia. L’ex velina ha voluto condividere con i suoi followers la gioia del momento, lanciando un messaggio forte sull’importanza delper sconfiggere la pandemia. “questo giorno è arrivato. Non solo il, ma anche il richiamo è stato fatto”, ha spiegato la modella e showgir sarda pubblicando le immagini della somministrazione del siero di Moderna. L'articolo ...

