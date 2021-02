E due! Michela Moioli ancora argento ai Mondiali nella prova a squadre (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’unione fa la forza: è questo il mantra che risuona nella testa di molti sportivi prima delle competizioni. L’apporto dei propri compagni di squadra potrebbe diventare decisivo e per questo motivo è fondamentale sfruttare tutte le energie che si hanno in corpo. L’incertezza causata dall’attesa potrebbe influenzare la prestazione di qualche atleta, non di Michela Moioli che a Idre Fjall si è confermata la regina dello snowboard cross italiano sfiorando il titolo mondiale nella prova a squadre. La 25enne di Alzano Lombardo ha infatti colto il secondo argento iridato consecutivo terminando la competizione alle spalle degli australiani Jarryd Hughes e Belle Brockhoff In coppia con Michele Sommariva, la portacolori dell’Esercito ha superato senza alcun problema i quarti ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’unione fa la forza: è questo il mantra che risuonatesta di molti sportivi prima delle competizioni. L’apporto dei propri compagni di squadra potrebbe diventare decisivo e per questo motivo è fondamentale sfruttare tutte le energie che si hanno in corpo. L’incertezza causata dall’attesa potrebbe influenzare la prestazione di qualche atleta, non diche a Idre Fjall si è confermata la regina dello snowboard cross italiano sfiorando il titolo mondiale. La 25enne di Alzano Lombardo ha infatti colto il secondoiridato consecutivo terminando la competizione alle spalle degli australiani Jarryd Hughes e Belle Brockhoff In coppia con Michele Sommariva, la portacolori dell’Esercito ha superato senza alcun problema i quarti ...

