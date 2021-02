David Reeves | chi è il 27enne che vuole uccidere Joe Biden

Ultime Notizie dalla rete : David Reeves

stato arrestato in North Carolina un uomo che aveva telefonato alla Casa Bianca per dire che voleva uccidere il presidente Joe Biden . Le prime minacceKylele ha rivolte, alla fine di gennaio, ad un centralinista della Casa Bianca, dicendo che 'avrebbe ucciso tutti'. Ricontattato dal Secret Service il 27enne ha ripetuto le minacce: '...USA - È stato arrestato in North Carolina un uomo che aveva telefonato alla Casa Bianca per dire che voleva uccidere il presidente Joe Biden. Le prime minacceKylele ha rivolte, alla fine di gennaio, ad un centralinista della Casa Bianca, dicendo che 'avrebbe ucciso tutti'. Ricontattato dal Secret Service il 27enne ha ripetuto le minacce: '...Poco ma sicuro. Adesso lo sa anche David Kyle Reeves, il 27enne originario di Gatonia, nel North Carolina, fermato dalla polizia americana il 5 febbraio scorso. Il giovane si è macchiato di un reato ...È stato arrestato in North Carolina un uomo che aveva telefonato alla Casa Bianca per dire che voleva uccidere il presidente Joe Biden. Le prime minacce David ...