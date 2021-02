Covid, scuole restano aperte a Caserta: “Contagi in linea con media regionale” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Resteranno aperte per ora le scuole nella città di Caserta, dove l’andamento dei Contagi è “in linea con la media regionale”. È quanto deciso dal Centro Operativo Comunale (COC) della città di Caserta, riunitosi oggi su convocazione del sindaco di Caserta Carlo Marino. In una nota viene spiegato che “al momento non è stata definita l’adozione di alcun provvedimento maggiormente restrittivo rispetto alle disposizioni governative nazionali e regionali. Il monitoraggio dei dati dell’andamento epidemiologico, generale e per fasce d’età, prosegue quotidianamente al fine di poter intervenire tempestivamente con eventuali ordinanze urgenti a tutela della salute pubblica, qualora ve ne ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Resterannoper ora lenella città di, dove l’andamento deiè “incon la”. È quanto deciso dal Centro Operativo Comunale (COC) della città di, riunitosi oggi su convocazione del sindaco diCarlo Marino. In una nota viene spiegato che “al momento non è stata definita l’adozione di alcun provvedimento maggiormente restrittivo rispetto alle disposizioni governative nazionali e regionali. Il monitoraggio dei dati dell’andamento epidemiologico, generale e per fasce d’età, prosegue quotidianamente al fine di poter intervenire tempestivamente con eventuali ordinanze urgenti a tutela della salute pubblica, qualora ve ne ...

