Chi ha vinto il referendum Rousseau su Twitter

AGI - Alle 19 Mario Draghi salirà al Quirinale e capiremo se dopo le consultazioni esistono le condizioni per far nascere il nuovo Governo. C'è ottimismo, soprattutto dopo il voto favorevole arrivato dal Movimento 5 Stelle: sulla piattaforma Rousseau il 59,3% dei 74.537 votanti si è espresso a favore del nuovo esecutivo, a fronte del 40,7% dei voti contrari. Un risultato che potrebbe approfondire la spaccatura all'interno del Movimento, al punto che Alessandro Di Battista, leader storico dei grillini, ha annunciato di andarsene, con un video su Facebook intitolato "a riveder le stelle": "La mia coscienza politica non ce la fa. Mi faccio da parte. Non parlerò più a nome del Movimento 5 Stelle anche perché Il Movimento non parla più a nome mio. Questa cosa non riesco a superarla" ha commentato Di Battista. Poche ore prima dell'addio di Di Battista, il fondatore del Movimento, Beppe ...

