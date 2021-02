Casini positivo al Covid:”sto bene ho solo un po’ di tosse” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Pier Ferdinando Casini annuncia di essere positivo al Covid-19, rassicura confermando che la situazione è stabile: “la mente è lucida” L’ex Presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, è risultato positivo al Covid-19. “Ho scoperto di avere il Covid. Sto bene, un po’ di tosse fastidiosa ma la mente è lucida“. Lo annuncia così durante il collegamento da casa con L’aria che tira, su La7. “Stamattina l’ho annunciato a mia madre, ha fatto il solito dramma per il suo bambino. Stai serena, l’erba cattiva non muore mai“, ha poi scherzato il senatore centrista. Ospite nella trasmissione in onda su La7 Casini ha poi rilasciato anche qualche dichiarazioni sull’attuale situazione politica. “Ritengo ... Leggi su zon (Di venerdì 12 febbraio 2021) Pier Ferdinandoannuncia di essereal-19, rassicura confermando che la situazione è stabile: “la mente è lucida” L’ex Presidente della Camera, Pier Ferdinando, è risultatoal-19. “Ho scoperto di avere il. Sto, un po’ difastidiosa ma la mente è lucida“. Lo annuncia così durante il collegamento da casa con L’aria che tira, su La7. “Stamattina l’ho annunciato a mia madre, ha fatto il solito dramma per il suo bambino. Stai serena, l’erba cattiva non muore mai“, ha poi scherzato il senatore centrista. Ospite nella trasmissione in onda su La7ha poi rilasciato anche qualche dichiarazioni sull’attuale situazione politica. “Ritengo ...

