Campania, in arrivo il weekend più gelido: neve e temperature fino a -5 gradi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Campania. Le previsioni lo avevano annunciato e già da oggi le temperature in Campania sono molto più basse. L'aria molto fredda di origine artica inizia ad affluire sull'Italia e in Campania oggi si registrano temperature intorno ai 7-8 gradi. In serata è previsto un peggioramento con il ritorno di piogge diffuse, come riporta 3bmeteo.

