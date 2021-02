Biathlon | mondiali | oro allo svedese Ponsiluoma nella sprint e Hofer 13°

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Pokljuka, 12 feb. - (Adnkronos) - Oro alla Sveziamaschile aidi Pokljuka, grazie ache è molto preciso al tiro e chiude la gara con il tempo di 24'41?1, davanti al francese Destieux, zero errori, e un distacco di 11?2. Molto tirata la gara per le prime posizioni e al terzo posto finisce l'altro francese Jacquelin, con 1 errore e 12?9 di distacco. L'Italia si comporta bene nel complesso piazzando tutti e quattro gli atleti fra i primi 34 del ranking, però manca dell'acuto. Lukas, un po' come nel resto della stagione, è il migliore, 13° con 1 errore e 47?6 di ritardo. Bene Dider Bionaz con il 21° posto, nessun errore, e un ritardo di 1'03”. Thomas Bormolini è 27° con un errore e 1'17” di svantaggio, mentre è 34° Dominik Windisch con 3 errori e un ritardo di 1'35”.

... ma non è l'unica grande sorpresa di giornata, visto che i norvegesi questa volta non hanno né vinto , né sono saliti sul podio, cosa che non accadeva addirittura daidi Anterselva . La ...Ottima prova per Didier Bionaz nella sprint deididi Pokljuka . Dopo il sesto posto nella staffetta mista , il giovanissimo valdostano ha concluso con zero errori nei due poligoni e ha chiuso al 21° posto . La medaglia d'oro è ...Pokljuka, 12 feb. - (Adnkronos) - Oro alla Svezia nella sprint maschile ai Mondiali di Pokljuka, grazie a Ponsiluoma che è molto preciso al tiro e ...Lukas Hofer fa tutto bene fino all'ultimo bersaglio nella sprint dei Mondiali di Pokljuka. Per arrivare al top manca ancora qualcosa.