Voto M5s su Rousseau, Crimi: pronti a metterci a disposizione di Draghi (Di giovedì 11 febbraio 2021) 'Siamo pronti a metterci a lavoro e a disposizione del presidente del Consiglio incaricato per i prossimi passaggi'. Lo ha detto il capo politico del M5s, Vito Crimi, commentando i risultati della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 11 febbraio 2021) 'Siamoa lavoro e adel presidente del Consiglio incaricato per i prossimi passaggi'. Lo ha detto il capo politico del M5s, Vito, commentando i risultati della ...

mante : È evidente che il M5S immagina i propri iscritti con diritto di voto su Rousseau come una platea non particolarment… - alessioviola : ++M5S, su ipotesi rinvio voto su Rousseau ci sarà voto su Rousseau++ - petergomezblog : Consultazioni, diretta – Wwf dopo l’incontro con Draghi: “Ci sarà un ministero della transizione ecologica”. M5s at… - MatttBBB : RT @LaNotiziaTweet: Governo, #DiMaio agli iscritti #M5S: “Io voto Sì. Mi fido di Grillo e Conte. Mi fido di voi, di quello che abbiamo fatt… - Jovinow : “In democrazia un singolo voto fa la differenza’. ‘Chi non partecipa vale zero’. Sono frasi nostre, di cui vado fie… -