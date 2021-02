Sviluppo del supporto multi-device su WhatsApp, beta dedicata (Di giovedì 11 febbraio 2021) WhatsApp beta si aggiorna alla versione 2.21.30.16, portando con sé una novità di cui avevamo già sentito parlare, senza però entrare troppo nei dettagli: il riferimento è alla funzione multi-device, che consentirebbe l’utilizzo dell’applicazione su più terminali nello stesso momento. Come riportato da ‘wabetainfo.com‘ (canale che ha sempre fornito indiscrezioni fondate per quanto riguarda le funzioni in via di Sviluppo del servizio IM più popolare al mondo, al netto di quanto sta succedendo relativamente alla nuova politica sulla privacy), gli sviluppatori sarebbero a lavoro sull’opzione Log Out attraverso cui poter dissociare un dispositivo secondario dal proprio account. La funzione rimpiazzerebbe nella beta 2.21.30.16 di WhatsApp la voce ‘Elimina ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021)si aggiorna alla versione 2.21.30.16, portando con sé una novità di cui avevamo già sentito parlare, senza però entrare troppo nei dettagli: il riferimento è alla funzione, che consentirebbe l’utilizzo dell’applicazione su più terminali nello stesso momento. Come riportato da ‘wainfo.com‘ (canale che ha sempre fornito indiscrezioni fondate per quanto riguarda le funzioni in via didel servizio IM più popolare al mondo, al netto di quanto sta succedendo relativamente alla nuova politica sulla privacy), gli sviluppatori sarebbero a lavoro sull’opzione Log Out attraverso cui poter dissociare un dispositivo secondario dal proprio account. La funzione rimpiazzerebbe nella2.21.30.16 dila voce ‘Elimina ...

Mov5Stelle : GLI OBIETTIVI DEL M5S L'Elevato @beppe_grillo elenca alcune azioni da mettere in atto secondo gli Obiettivi di svi… - RobertoBurioni : @lageloni @Corriere Diciamo che siamo i migliori nella classe dei più somari del mondo tra i paesi avanzati: l'Euro… - pfmajorino : Spero davvero che il governo Draghi si doti di un Ministero riguardante la transizione ecologica che tenga assieme… - M5Giulia : RT @Mov5Stelle: GLI OBIETTIVI DEL M5S L'Elevato @beppe_grillo elenca alcune azioni da mettere in atto secondo gli Obiettivi di sviluppo so… - gabrillasarti2 : I #tiggi non ve lo diranno mai ! Ritwt !?? ENORME SVILUPPO: Hand Recount scopre che le macchine elettorali di propr… -

Ultime Notizie dalla rete : Sviluppo del Inquinanti in gravidanza all'origine endometriosi. Proteggere feto

... l'origine era da rinvenire nella formazione dell'apparato genitale del feto; da uno studio su ... dette interferenti endocrini, in grado di oltrepassare la placenta, disturbano il normale sviluppo dell'...

Governo, M5s si esprime su Rousseau. Scontro all'ultimo clic

... lanciando un nuovo post nel quale traccia un parallelo fra gli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dalle Nazioni Unite e quelli del M5S (suggerendo evidentemente l'idea che siano assunti ...

Siracusa, associazioni unite per lo sviluppo del territorio Quotidiano di Sicilia Fujifilm “Women4Women”: il secondo numero del magazine online

Il secondo numero del magazine online Fujifilm “Women4Women” è dedicato al rapporto tra donne e scienza, accompagnato da tante fotografie.

Portare l’IoT nelle imprese: una sfida da affrontare

Esistono alcune problematiche da dover risolvere per portare efficacemente l'IoT nelle imprese. Il potenziale che ne deriverebbe è enorme ...

... l'origine era da rinvenire nella formazione dell'apparato genitalefeto; da uno studio su ... dette interferenti endocrini, in grado di oltrepassare la placenta, disturbano il normaledell'...... lanciando un nuovo post nel quale traccia un parallelo fra gli obiettivi disostenibile adottati dalle Nazioni Unite e quelliM5S (suggerendo evidentemente l'idea che siano assunti ...Il secondo numero del magazine online Fujifilm “Women4Women” è dedicato al rapporto tra donne e scienza, accompagnato da tante fotografie.Esistono alcune problematiche da dover risolvere per portare efficacemente l'IoT nelle imprese. Il potenziale che ne deriverebbe è enorme ...