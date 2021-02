Super-G femminile Mondiali Cortina 11 febbraio 2021: start list, pettorali di partenza e azzurre in gara (Di giovedì 11 febbraio 2021) Appuntamento alle ore 10:45 di giovedì 11 febbraio per il via del Mondiale di sci alpino di Cortina d’Ampezzo. Dopo tre giorni di attesa, caratterizzati dalle complicate condizioni meteorologiche, la località italiana è pronta ad ospitare le prime fasi del Campionato Mondiale. Tutto pronto per il Super-G femminile in programma nella mattinata con Marta Bassino che aprirà le danze col pettorale numero 1. In gara anche le altre azzurre Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia ma attenzione all’elvetica Lara Gut-Behrami, considerata la favorita per questa specialità. La gara, come di consueto, la potrete seguire in diretta su Sportface attraverso il live testuale aggiornato in tempo reale. start list Super-G ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) Appuntamento alle ore 10:45 di giovedì 11per il via del Mondiale di sci alpino did’Ampezzo. Dopo tre giorni di attesa, caratterizzati dalle complicate condizioni meteorologiche, la località italiana è pronta ad ospitare le prime fasi del Campionato Mondiale. Tutto pronto per il-Gin programma nella mattinata con Marta Bassino che aprirà le danze col pettorale numero 1. Inanche le altreFederica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia ma attenzione all’elvetica Lara Gut-Behrami, considerata la favorita per questa specialità. La, come di consueto, la potrete seguire in diretta su Sportface attraverso il live testuale aggiornato in tempo reale.-G ...

