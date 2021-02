Rifornivano le piazze di spaccio con marijuana importata dalla Puglia | il raid per punire lo ' sconfinamento'

Ultime Notizie dalla rete : Rifornivano piazze

CataniaToday

L'operazione della polizia è scattata nel corso della notte portando alla sbarra 9 persone, tutte coinvolte nell'organizzazione dedita al traffico di supefacenti. Tra i destinatari dei provvedimenti ......che hanno svelato i meccanismi delle forniture di droga in particolare marijuana per ledi ...(anche lui ucciso in un agguato) facevano capo ai D'Alessandro ha aggiunto Cavaliere e ci...La Polizia di Stato ha concluso un'operazione antidroga con la squadra mobile di Salerno e la Questura di Napoli: fermati molti trafficanti ...In viaggio con la cocaina, arrestati mamma e figlio. In manette sono finiti Elisabetta Cervini, una casalinga incensurata di 60 anni ed il figlio Marco Crescenzi, operaio di 40 anni ...