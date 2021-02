Piazzapulita | anticipazioni 11 febbraio 2021

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Una nuova puntata disarà in onda stasera, 11, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: la crisi politica e l’impasse del Movimento Cinque Stelle; le varianti del covid che fanno paura. Inoltre sarà proposta un’inchiesta esclusiva sulla compravendita dei vaccini.: ospiti 11Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: l’editore di Domani Carlo De Benedetti; il segretario generale della CGIL Maurizio Landini; il Presidente dell’Osservatorio Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli; il professore di microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti; il professore di ...

infoitinterno : Piazzapulita: anticipazioni del 4 febbraio - infoitinterno : Piazzapulita | anticipazioni 4 febbraio 2021 - infoitinterno : Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera | 4 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Piazzapulita anticipazioni

MAM-e

... attualità), in onda alle 21.20 su Rete 4 Daydreamer - Le ali del sogno (serie tv), in onda alle 21.20 su Canale 5 La pupa e il secchione e viceversa , in onda alle 21.20 su Italia 1(...... in onda alle 21.05 su Rai 2 Diritto e rovescio (talk show, politica, attualità), in onda alle 21.20 su Rete 4 Daydreamer - Le ali del sogno (serie tv), in onda alle 21.20 su Canale 5(...Piazzapulita giovedì 11 febbraio: ecco anticipazioni e ospiti della puntata di domani sera su La7. Conduce il giornalista Corrado Formigli.Portobello con Antonella Clerici | la conferenza stampa di presentazione delle sei puntate previste. Conduce Antonella Clerici. Presenti Carlotta Mantovan e Paolo Conticini. W l'Italia - oggi e domani ...