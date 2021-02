Netflix ancora una volta a Rimini | la città diventa il set di una nuova serie

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Nell’ultimo annoè stato sotta i riflettori per diverse produzioni, tutte di grandissimo successo. Ora le cineprese tornano nellaromagnola per girare unatratta dal romanzo “Fedeltà”, l’ultimo lavoro dell’autore riminese Marco Missiroli. Il romanzo gli è valso il Premio Strega Giovani, e ora approderà sulla piattaforma di streamingsotto forma di. >> “L’ultimo Paradiso” trama e cast: tutto sul nuovo film di Riccardo Scamarcio suSodalizio confermato tratorna a pescare in Riviera l’ispirazione per le sue storie. Dopo il film “Sotto il sole di Riccione”, la docu“SanPa”, sulla comunità di recupero di San Patrignano e “L’incredibile storia ...