NBA, i Toronto Raptors dovranno giocare tutta la stagione a Tampa i propri match interni (Di giovedì 11 febbraio 2021) La pandemia continua a presentare il proprio prezzo a livello mondiale e anche la NBA continua a pagare dazio. Tra le squadre che più hanno risentito di questa situazione ci sono ovviamente i Toronto Raptors. La franchigia canadese, infatti, ha dovuto iniziare la propria stagione lontana da casa, giocando le proprie partite casalinghe a Tampa, in Florida. La brutta notizia per la formazione campione NBA del 2019 è che questa condizione si protrarrà per tutta la stagione. I Raptors, quindi, continueranno a giocare in Florida fino al termine del campionato a stelle e strisce, per colpa delle restrizioni alle frontiere ed essendo impossibilitati di tornare a casa in Canada. La squadra di coach Nick Nurse ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) La pandemia continua a presentare ilo prezzo a livello mondiale e anche la NBA continua a pagare dazio. Tra le squadre che più hanno risentito di questa situazione ci sono ovviamente i. La franchigia canadese, infatti, ha dovuto iniziare lalontana da casa, giocando lee partite casalinghe a, in Florida. La brutta notizia per la formazione campione NBA del 2019 è che questa condizione si protrarrà perla. I, quindi, continueranno ain Florida fino al termine del campionato a stelle e strisce, per colpa delle restrizioni alle frontiere ed essendo impossibilitati di tornare a casa in Canada. La squadra di coach Nick Nurse ...

