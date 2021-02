Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi in gravi condizioni: ricoverato a causa delle esalazioni di monossido (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb- Uno degli scrittori più amati dagli italiani, Valerio Massimo Manfredi, è stato ricoverato in codice rosso a Roma dopo essere stato trovato privo di sensi. Si pensa alle conseguenze delle esalazioni di monossido di carbonio. Valerio Massimo Manfredi in codice rosso Lo scrittore e autore di numerosi best seller a sfondo storico Valerio Massimo Manfredi è sttato ricoverato in codice rosso in ospedale. Manfredi, insieme alla moglie, è stato stato trovato privo di sensi dai Vigili del Fuoco in un appartamento in Via dei Vascellari a Roma. Sia lo scrittore che la moglie, immediatamente, sono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb- Uno degli scrittori più amati dagli italiani,, è statoin codice rosso a Roma dopo essere stato trovato privo di sensi. Si pensa alle conseguenzedidi carbonio.in codice rosso Loe autore di numerosi best seller a sfondo storicoè sttatoin codice rosso in ospedale., insieme alla moglie, è stato stato trovato privo di sensi dai Vigili del Fuoco in un appartamento in Via dei Vascellari a Roma. Sia loche la moglie, immediatamente, sono ...

