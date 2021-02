La Gazzetta riesce a elogiare i cambi di Gattuso, anche Lobotka per Zielinski (Di giovedì 11 febbraio 2021) Uno dei misteri assoluti non soltanto del giornalismo ma della vita in generale è la difesa a spada tratta che il giornalismo nazionale fa di Rino Gattuso trattato come se fosse una combinazione di Guardiola, Van Gaal con una spruzzata di Cruyff. La Gazzetta continua imperterrita a difendere l’allenatore del Napoli e riesce nell’impresa di elogiare i suoi cambi di ieri sera (contro l’Atalanta) persino quello di Lobotka per Zielinski. Ecco cosa scrive nella cronaca della partita: Così Gattuso nel secondo round ha potenziato la fase offensiva: fuori Elmas per Politano e Zielinski in mediana e fianco di Bakayoko per il 4-2-3-1. La sfida è diventata una vera partita, il Napoli è partito subito più forte e ha abbassato l’Atalanta. (…) ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 febbraio 2021) Uno dei misteri assoluti non soltanto del giornalismo ma della vita in generale è la difesa a spada tratta che il giornalismo nazionale fa di Rinotrattato come se fosse una combinazione di Guardiola, Van Gaal con una spruzzata di Cruyff. Lacontinua imperterrita a difendere l’allenatore del Napoli enell’impresa dii suoidi ieri sera (contro l’Atalanta) persino quello diper. Ecco cosa scrive nella cronaca della partita: Cosìnel secondo round ha potenziato la fase offensiva: fuori Elmas per Politano ein mediana e fianco di Bakayoko per il 4-2-3-1. La sfida è diventata una vera partita, il Napoli è partito subito più forte e ha abbassato l’Atalanta. (…) ...

