King of Seas è stato improvvisamente rinviato a maggio (Di giovedì 11 febbraio 2021) King of Seas, il nuovo action RPG a tema piratesco di 3DClouds, è stato improvvisamente rinviato a maggio di quest'anno Nel mondo dei videogiochi esistono alcune ambientazioni che sono state sfruttate talmente tanto da diventare quasi insopportabili. Altre però, come quella piratesca, continuano ad essere apprezzate davvero molto da tantissimi giocatori. King of Seas è un action RPG a tema piratesco attualmente in sviluppo da parte di 3DClouds. Il gioco si concentra principalmente sull'esplorazione e sui combattimenti navali, ma promette anche una storia entusiasmante e dei personaggi carismatici. Inizialmente l'uscita del titolo era prevista per il 18 febbraio, cioè fra esattamente una settimana, ma a quanto pare ora le cose sono cambiate ...

