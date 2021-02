Juve-Inter, procura Figc apre inchiesta sulla lite Conte-Agnelli: convocato Chiffi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo la semifinale di ritorno di Coppa e le decisioni del giudice sportivo scende in campo la procura Figc. Leggi su 90min (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo la semifinale di ritorno di Coppa e le decisioni del giudice sportivo scende in campo la

pisto_gol : ?? Oltre agli insulti-reiterati-dalla Tribuna che hanno scatenato la reazione di Conte, dietro alla rissa dello Stad… - juventusfc : Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª vo… - EzioGreggio : Scusate ma stasera ho guardato un documentario su “ La vita dei cefali da stagno di pianura”. So che l’Inter giocav… - giorgia13 : RT @pisto_gol: Nel referto dell’arbitro Mariani, e in quello degli ispettori, non è stata segnalata nessuna irregolarità, e per questo la… - Wes10Sneijder1 : #barella alla #juve ? Non possono più utilizzare la Gea o la minaccia di non convocarlo in nazionale e soprattutto… -