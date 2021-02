In arrivo un tema “dark” per la homepage di Google da desktop (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Home di Google potrebbe avere presto un tema dark per la sua versione desktop. Sono in corso i test su Windows 10 e macOS tema dark in arrivo per Google. La versione desktop del motore di ricerca potrebbe presto rinnovarsi con un nuovo tema scuro, attualmente in fase di lavorazione per Windows 10 e macOS. Molti utenti su Windows e macOS stanno ricevendo una notifica (tramite Windows Latest) che li invita a provare un nuovo tema scuro, che, una volta abilitato, trasforma le pagine di ricerca in grigio scuro per una comoda esperienza di lettura notturna. Gli utenti avranno la possibilità di impostare il tema su Chiaro, Scuro e Predefinito di sistema. In ... Leggi su zon (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Home dipotrebbe avere presto unper la sua versione. Sono in corso i test su Windows 10 e macOSinper. La versionedel motore di ricerca potrebbe presto rinnovarsi con un nuovoscuro, attualmente in fase di lavorazione per Windows 10 e macOS. Molti utenti su Windows e macOS stanno ricevendo una notifica (tramite Windows Latest) che li invita a provare un nuovoscuro, che, una volta abilitato, trasforma le pagine di ricerca in grigio scuro per una comoda esperienza di lettura notturna. Gli utenti avranno la possibilità di impostare ilsu Chiaro, Scuro e Predefinito di sis. In ...

FunnyTobeme1 : In altri tempi, nonostante il disprezzo per il mio corpo, avrei usato la cyclette per appendere i vestiti. La cosa… - AkibaGamers : BANDAI NAMCO Entertainment annuncia l'arrivo di un nuovo contenuto aggiuntivo per PAC-MAN Mega Tunnel Battle, titol… - rpapaposts : RT @karimamoual: #Germania! Germania! Pare che l’arrivo di #MarioDraghi porti con sé non solo un @matteosalvinimi “europista”, ma anche “re… - TreTsun : RT @karimamoual: #Germania! Germania! Pare che l’arrivo di #MarioDraghi porti con sé non solo un @matteosalvinimi “europista”, ma anche “re… - baratto_m : RT @karimamoual: #Germania! Germania! Pare che l’arrivo di #MarioDraghi porti con sé non solo un @matteosalvinimi “europista”, ma anche “re… -