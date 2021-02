Francesco Facchinetti su Tommaso Zorzi: “Non vincerà il GF Vip, ma…” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Francesco Facchinetti ospite a Casa Chi si è sbilanciato in un commento senza filtri sul concorrente del GF Vip Tommaso Zorzi: ecco che cosa ha detto. Francesco Facchinetti durante “Casa Chi”, il format Instagram della rivista “Chi”, non si è trattenuto e si è lasciato andare in una lode all’influencer e attuale concorrente nella Casa L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 11 febbraio 2021)ospite a Casa Chi si è sbilanciato in un commento senza filtri sul concorrente del GF Vip: ecco che cosa ha detto.durante “Casa Chi”, il format Instagram della rivista “Chi”, non si è trattenuto e si è lasciato andare in una lode all’influencer e attuale concorrente nella Casa L'articolo proviene da Leggilo.org.

patrizia2002 : RT @Luna1992m: Maria De Filippi ? Maurizio Costanzo ? Alessia Marcuzzi ? Ilary Blasi (suppongo per volerlo all'isola)? Alba Parietti ? Fran… - BITCHYFit : Francesco Facchinetti su Tommaso e Giulia: “Lui non vincerà il GF, lei voleva lavorare con me e le ho detto no”… - Notiziedi_it : Francesco Facchinetti ammette: “La Salemi voleva lavorare con me ma…” - Jiji74504435 : RT @Novella_2000: “Giulia Salemi? Voleva lavorare con me ma le ho detto no”: la rivelazione di un noto personaggio TV #gfvip - Novella_2000 : “Giulia Salemi? Voleva lavorare con me ma le ho detto no”: la rivelazione di un noto personaggio TV #gfvip -