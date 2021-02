Formula 1 - Verso il congelamento dei motori dal 2022 (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Commissione Formula 1 si è riunita oggi per discutere di diversi e importanti temi riguardante il futuro della categoria. Al termine della seduta odierna, è stato approvato all'unanimità il congelamento dello sviluppo dei motori a partire dalla stagione 2022. Una manovra politica. La notizia più importante di oggi è l'accordo sul congelamento degli sviluppi sulle power unit a partire dal 2022. La proposta era stata avanzata dalla Red Bull Racing, dopo che il team di Milton Keynes aveva incassato l'addio della Honda, previsto al termine del 2021. Dopo le prime rimostranze di alcune squadre e il successivo, quanto scontato, endorsement della Mercedes, si è giunti all'accordo. Questa soluzione, oltre a tagliare nettamente i costi, consentirà anche alla Red Bull Racing di rilevare la ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Commissione1 si è riunita oggi per discutere di diversi e importanti temi riguardante il futuro della categoria. Al termine della seduta odierna, è stato approvato all'unanimità ildello sviluppo deia partire dalla stagione. Una manovra politica. La notizia più importante di oggi è l'accordo suldegli sviluppi sulle power unit a partire dal. La proposta era stata avanzata dalla Red Bull Racing, dopo che il team di Milton Keynes aveva incassato l'addio della Honda, previsto al termine del 2021. Dopo le prime rimostranze di alcune squadre e il successivo, quanto scontato, endorsement della Mercedes, si è giunti all'accordo. Questa soluzione, oltre a tagliare nettamente i costi, consentirà anche alla Red Bull Racing di rilevare la ...

