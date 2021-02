Bonucci sul caso Conte-Agnelli | “Episodio non bello | non siamo stati un esempio”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Intervistato da la Gazzetta dello Sport, Leonardo, difensore della Juventus, ha parlato in merito alla querellee su Paratici-Oriali sulBarella, ammettendo che nessuno ne esce bene da questa storia, una figuraccia evitabile. Queste le sue parole: “? C’è poco da aggiungere, le immagini hanno parlato chiaro. Quello che è successo è brutto ma non sta a me giudicare e dire perché è successo, cosa doveva essere fatto e cosa no. Le immagini sono lì. Noi dobbiamo essere sempre da, ci guardano tantissimi ragazzini, ma a volte diventa difficile in certe situazioni. Quando scendi in campo non pensi alla situazione ambientale. Noi qualsiasi cosa facciamo dobbiamo essere da, dobbiamo ...

...di riportare l'attenzionecampionato. I bianconeri affronteranno il Napoli , che nonostante il periodo complesso resta un avversario temibile. Su questo concetto si è soffermato Leonardo,...Così come, che invita a rispettare l'arbitro ed è il primo a strillare sempre, che sia in ... Match non memorabilepiano dello spettacolo, con uno 0 - 0 che ha promosso i bianconeri all'atto ...Il difensore bianconero, la cui presenza non è certa per via di un infortunio, invita comunque i compagni a non abbassare la guardia.Nell'intervista in esclusiva concessa a Sky, Leonardo Bonucci è tornato sull'argomento del giorno: le varie liti che hanno fatto da corollario al ritorno della semifinale di coppa Italia tra Juve e ...