Australian Open 2021. Berrettini, vittoria con dedica alla fidanzata Tomljanovic: "Orgoglioso di te" (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo la vittoria al secondo turno degli Australian Open 2021 contro Machac, Matteo Berrettini si è lasciato andare ad una dedica speciale. Nel momento di firmare la videocamera a fine match, l'azzurro ha infatti scritto "Proud of you brilla". Il riferimento è ovviamente alla sua fidanzata Alja Tomljanovic, che nella giornata di ieri ha giocato un gran match contro Simona Halep perso solo 7-5 al terzo. Un gesto apparentemente insignificante, ma che in realtà rimarca l'importanza della loro relazione. Non è un caso, d'altronde, che entrambi abbiano tratto dei benefici, sia a livello umano che tennistico, da questa frequentazione. Matteo Berrettini is proud of @Ajlatom #brilla pic.twitter.com/cUPbWWUTWX — Giorgio ...

