Valheim | l' indie vichingo | nella sua prima settimana su Steam ha venduto oltre un milione di copie

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)ha già superato ildi venditesuasuin accesso anticipato. Il gioco di esplorazione e sopravvivenza PvE è ambientato in un purgatorio generato proceduralmente ispirato alla cultura vichinga. Fino a 10 giocatori possono popolare un singolo server per creare idromele e fattorie, forgiare armi e armature, costruire e navigare navi e sconfiggere boss ispirati ai miti e leggende nordiche. Il gioco è stato un successo fin dall'inizio, con un picco di 160.000 utenti simultanei e127.000 spettatori su Twitch. Lo sviluppatore Iron Gate Studio afferma che è al lavoro per risolvere alcuni dei problemi segnalati dai giocatori dal lancio del gioco il 2 febbraio. Lo studio ha già una serie di piani anche per quanto riguarda il ...

Valheim ha già superato il milione di vendite nella sua prima settimana su Steam in accesso anticipato. Il gioco di esplorazione e sopravvivenza PvE è ambientato in un purgatorio generato proceduralme ...
Nonostante sia semplicemente un titolo indie in early access, Valheim ha saldamente conquistato il primo posto nelle classifiche di vendita di Steam.