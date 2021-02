Vaccini, piano in sei tappe: subito ai prof e ai più fragili (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Francesca Angeli Si parte da scuola e forze dell'ordine, poi i pazienti in base al rischio. Ma non è chiara la graduatoria profilassi per gli «estremamente vulnerabili» Chi soffre di malattie respiratorie o cardiocircolatorie, patologie renali i disabili, i malati Hiv, i diabetici, i gravemente obesi. Saranno loro i primi nell'elenco del piano vaccinale che è stato rivisto alla luce dei tagli e delle indicazioni più stringenti approvato ieri anche dalla Conferenza Stato-Regioni anche se sono ancora molti i dubbi e le incognite che pesano sulla possibilità di raggiungere l'agognata immunità di gregge entro la fine di quest'anno: chi e dove somministrerà le dosi? Come si individueranno i pazienti a rischio visto che l'accordo con i medici di famiglia non è ancora definito? Tra i destinatari del prodotto Astrazeneca, per ora limitato a chi ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Francesca Angeli Si parte da scuola e forze dell'ordine, poi i pazienti in base al rischio. Ma non è chiara la graduatoriailassi per gli «estremamente vulnerabili» Chi soffre di malattie respiratorie o cardiocircolatorie, patologie renali i disabili, i malati Hiv, i diabetici, i gravemente obesi. Saranno loro i primi nell'elenco delvaccinale che è stato rivisto alla luce dei tagli e delle indicazioni più stringenti approvato ieri anche dalla Conferenza Stato-Regioni anche se sono ancora molti i dubbi e le incognite che pesano sulla possibilità di raggiungere l'agognata immunità di gregge entro la fine di quest'anno: chi e dove somministrerà le dosi? Come si individueranno i pazienti a rischio visto che l'accordo con i medici di famiglia non è ancora definito? Tra i destinatari del prodotto Astrazeneca, per ora limitato a chi ...

