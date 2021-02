The CW ordina il reboot di The 4400 direttamente a serie, il pilot delle Superchicche e altro (Di mercoledì 10 febbraio 2021) The CW ha ordinato direttamente a serie il reboot di The 4400, e 3 pilot: Le Superchicche live action, Naomi di Ava DuVernay e pilot su due suore dalla creatrice di Jane The Virgin. Ieri per The CW, il canale in chiaro americano più piccolo e parte dei gruppi di ViacomCBS e Warner Bros, è stata giornata di decisioni da prendere per il futuro. Dopo aver rinnovato tutte le serie tv già in onda, il canale ieri ha dato il via libera a nuove serie tv e alla produzione di alcuni pilot. The CW l’anno scorso, a causa della pandemia non aveva realizzato i pilot ordinando direttamente a serie i due titoli più “sicuri”: Superman & Lois e ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 10 febbraio 2021) The CW hatoildi The, e 3: Lelive action, Naomi di Ava DuVernay esu due suore dalla creatrice di Jane The Virgin. Ieri per The CW, il canale in chiaro americano più piccolo e parte dei gruppi di ViacomCBS e Warner Bros, è stata giornata di decisioni da prendere per il futuro. Dopo aver rinnovato tutte letv già in onda, il canale ieri ha dato il via libera a nuovetv e alla produzione di alcuni. The CW l’anno scorso, a causa della pandemia non aveva realizzato indoi due titoli più “sicuri”: Superman & Lois e ...

Ultime Notizie dalla rete : The ordina The 4400: The CW ordina il reboot della serie e il pilot live - action di The Powerpuff Girls

The 4400 era andata n onda dal 2004 al 2007 su USA Network e raccontava la storia degli strani eventi che circondano delle persone scomparse misteriosamente nel corso di un secolo e che ricompaiono ...

