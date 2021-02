Spostamenti tra regioni, cosa succede con l’arrivo di Mario Draghi: i 4 possibili scenari (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nuovo Dpcm, Spostamenti tra regioni verso la proroga Le varianti del virus arrivate in Italia (inglese, brasiliana e sudafricana) e l’insediamento del nuovo governo guidato da Mario Draghi potrebbero fare slittare la riapertura delle regioni. Secondo l’ultimo Dpcm, infatti, la fine del divieto della mobilità tra le regioni è prevista per lunedì 15 febbraio, ma le indiscrezioni più accreditate ci dicono che la restrizione non decadrà, al contrario pare verrà prorogata al 5 marzo, giorno in cui scadrà l’intero Decreto firmato da Giuseppe Conte. Il nuovo esecutivo dovrà quindi rivalutare tutte le misure anti Covid adottate dal governo precedente. Il tema dello spostamento tra regioni non è ancora arrivato ufficialmente sul tavolo di Draghi, impegnato in ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nuovo Dpcm,traverso la proroga Le varianti del virus arrivate in Italia (inglese, brasiliana e sudafricana) e l’insediamento del nuovo governo guidato dapotrebbero fare slittare la riapertura delle. Secondo l’ultimo Dpcm, infatti, la fine del divieto della mobilità tra leè prevista per lunedì 15 febbraio, ma le indiscrezioni più accreditate ci dicono che la restrizione non decadrà, al contrario pare verrà prorogata al 5 marzo, giorno in cui scadrà l’intero Decreto firmato da Giuseppe Conte. Il nuovo esecutivo dovrà quindi rivalutare tutte le misure anti Covid adottate dal governo precedente. Il tema dello spostamento tranon è ancora arrivato ufficialmente sul tavolo di, impegnato in ...

