Sono bastati 122 account Twitter per il no a Draghi a far rinviare il voto su Rousseau? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un tempo erano i 101 di Prodi. Oggi potrebbero essere i 122 di Draghi. Ovviamente, non si tratta di un parallelismo perfetto perché i 101 erano parlamentari, mentre i 122 di cui ci accingiamo a parlare Sono “solo” account Twitter. Con un intervento pubblico del capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, è stata rinviata la votazione sulla piattaforma Rousseau che avrebbe avuto il compito di consultare la base pentastellata sul possibile ingresso all’interno della maggioranza a sostegno dell’esecutivo dell’ex presidente della Banca Centrale Europea. Il voto, originariamente, era previsto per il 10-11 febbraio; oggi, invece, è stato rimandato a data da destinarsi, sicuramente dopo l’intervento con cui il presidente del Consiglio incaricato definirà i perimetri della maggioranza e ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un tempo erano i 101 di Prodi. Oggi potrebbero essere i 122 di. Ovviamente, non si tratta di un parallelismo perfetto perché i 101 erano parlamentari, mentre i 122 di cui ci accingiamo a parlare“solo”. Con un intervento pubblico del capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, è stata rinviata la votazione sulla piattaformache avrebbe avuto il compito di consultare la base pentastellata sul possibile ingresso all’interno della maggioranza a sostegno dell’esecutivo dell’ex presidente della Banca Centrale Europea. Il, originariamente, era previsto per il 10-11 febbraio; oggi, invece, è stato rimandato a data da destinarsi, sicuramente dopo l’intervento con cui il presidente del Consiglio incaricato definirà i perimetri della maggioranza e ...

