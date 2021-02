Silvia Ballestra | c’era una volta la prima scrittrice

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Marchigiana di origine, classe 1969,è autrice di numerosi romanzi tradotti in varie lingue, raccolte di racconti, saggi e traduzioni, pubblicati per i maggiori editori italiani. Collabora regolarmente con giornali e riviste

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Ballestra

Levante News

Il libro, che si avvale di un'introduzione della scrittrice, amplia quindi ulteriormente la visione su un universo sfasciato - il nostro, purtroppo - popolato di figure informi, ...Lo ha deciso la giuria presieduta da Isabella Bossi Fedrigotti, segretario Andrea Kerbaker e composta da Rosellina Archinto,, Eva Cantarella, Elio Franzini, Umberto Galimberti, ...È in programma domani, giovedì 11 febbraio, alle ore 11, la cerimonia finale della 36ª edizione del Premio letterario per la donna scrittrice Rapallo 2020, che giunge a conclusione in sensibile ritard ...Si conoscerà giovedì prossimo, 11 febbraio, nel corso della cerimonia in videoconferenza, prevista alle ore 10,30, la vincitrice della 36ª edizione del Premio letterario per la donna scrittrice Rapall ...