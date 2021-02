Scuola, Prof bacchetta Draghi: “La Dad non è tempo perso” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – “Gentile signor Draghi, sono un’insegnante di Italiano e Latino nel liceo classico di una cittadina della provincia salernitana. Ho capito che, se perfino Lei, neanche arrivato a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio, sente il bisogno di dire la sua sulla scuola, allora veramente non abbiamo alcuna possibilità di sopravvivenza”. Comincia così la lettera aperta che una professoressa campana decide di pubblicare sulla sua pagina Facebook e che sta già facendo il giro di tutte le chat dei professori d’Italia d’accordo con la collega. Lei si chiama Nunzia Pendino e, alla luce delle notizie sul prolungamento dell’anno scolastico fino a giugno emerse dalle consultazioni dei partiti con Mario Draghi, decide di prendere carta e penna, anzi, visti i tempi, di aprire il suo ‘social’ e pubblicare un rimprovero pubblico al presidente del Consiglio incaricato a proposito del ‘recupero’ del tempo perso in dad bacchettandolo per non aver ‘consultato’ gli insegnanti sul tema. Leggi su dire (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – “Gentile signor Draghi, sono un’insegnante di Italiano e Latino nel liceo classico di una cittadina della provincia salernitana. Ho capito che, se perfino Lei, neanche arrivato a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio, sente il bisogno di dire la sua sulla scuola, allora veramente non abbiamo alcuna possibilità di sopravvivenza”. Comincia così la lettera aperta che una professoressa campana decide di pubblicare sulla sua pagina Facebook e che sta già facendo il giro di tutte le chat dei professori d’Italia d’accordo con la collega. Lei si chiama Nunzia Pendino e, alla luce delle notizie sul prolungamento dell’anno scolastico fino a giugno emerse dalle consultazioni dei partiti con Mario Draghi, decide di prendere carta e penna, anzi, visti i tempi, di aprire il suo ‘social’ e pubblicare un rimprovero pubblico al presidente del Consiglio incaricato a proposito del ‘recupero’ del tempo perso in dad bacchettandolo per non aver ‘consultato’ gli insegnanti sul tema.

