Scafati | il sindaco chiede l’aiuto dell’esercito

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Ildi, Cristoforo Salvati, nella giornata di ieri, ha scritto una nota al Prefetto di Salerno Francesco Russo perre l’invio di militari che possano supportare le forze dell’ordine cittadine nelle attività di controllo quotidiane finalizzate ad assicurare il rispetto delle norme anti-contagio su tutto il territorio, per evitare l’ulteriore diffusione del virus. Alla luce dell’incremento del numero dei nuovi casi di contagio da Covid 19 che si sono registrati in città nelle ultime due settimane ed in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza disposta dal recente decreto del Tar Campania – sezione distaccata di Salerno – , che ha sospeso l’ordinanza sindacale n.3 del 6 febbraio scorso accogliendo l’istanza presentata da sette cittadini di ...

"In un momento di grande e diffusa crisi economica - spiega ildiCristoforo Salvati - è nostra intenzione sfruttare tutte le risorse disponibili per garantire un sostegno certo alle ...Non tanto per i dati quanto piuttosto per le sentenze del Tar, due di Napoli, ed una (due giorni fa) a Salerno che ha costretto ildi, che aveva con apposita ordinanza chiuso tutto ...Scafati (Sa) – Il Sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati, nella giornata di ieri, ha scritto una nota al Prefetto di Salerno Francesco Russo per chiedere l’invio di militari che possano supportare le ...In vista della ripresa delle attività didattiche in presenza, il Sindaco Cristoforo Salvati ha scritto una nota al Prefetto di Salerno ...