Reato mentire sui propri sentimenti per farsi dare soldi

Mentire non conviene: chi lo fa e viene scoperto può doversi ritrovare a pagarne duramente le ... È quanto prevede la legge per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale. L'...

...ma perché la menzogna circa i propri sentimenti è intonata con tutta una situazione atta a far scambiare il falso con il vero operando sulla psiche del soggetto passivo ." Condanna anche per il reato ...

Romantic scam: è reato mentire sui propri sentimenti e sulle proprie difficoltà economiche, facendo credere alla vittima di volere una vita insieme per indurla a dare denaro ...

Presunto stupro di Capodanno, per il giudice la ragazza non mente: “Ci fu violenza sessuale”

Respinta la richiesta della Procura che chiedeva l'archiviazione del caso, accolta quella dell'avvocato De Rosa che vuole il processo ...

