Napoli, Gattuso: «Juventus ultima spiaggia? Chiedete a De Laurentiis» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro sulla panchina azzurra: le dichiarazioni Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro sulla panchina azzurra. Juventus ultima spiaggia – «Non lo so, dovete chiederlo alla società. Il capitano della barca sono io, quando le cose vanno male vanno a discapito del capitano. Io non posso pensare a questo a penultima o ultima spiaggia, devo lavorare e devo riuscire a dare fiducia. Io faccio l’allenatore, ci può stare. Non sarò né il primo né l’ultimo, ma ho il dovere di provarci fino alla fine». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gennaro, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro sulla panchina azzurra: le dichiarazioni Gennaro, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro sulla panchina azzurra.– «Non lo so, dovete chiederlo alla società. Il capitano della barca sono io, quando le cose vanno male vanno a discapito del capitano. Io non posso pensare a questo a pen, devo lavorare e devo riuscire a dare fiducia. Io faccio l’allenatore, ci può stare. Non sarò né il primo né l’ultimo, ma ho il dovere di provarci fino alla fine». Leggi su Calcionews24.com

pisto_gol : Il Napoli, per anni uno spettacolo calcistico, un capolavoro di lavoro e idee, oggi è un insieme di individualità s… - Gazzetta_it : #NapoliAtalanta, #Gattuso: 'Un'altra squadra avrebbe preso 4 o 5 gol' - claudioruss : #Giuntoli alla RAI: “La società ed i calciatori sono con l’allenatore, siamo in lotta su tutte le competizioni. Poi… - GioFrezzetti : RT @pisto_gol: Il Napoli, per anni uno spettacolo calcistico, un capolavoro di lavoro e idee, oggi è un insieme di individualità slegate, d… - MoliPietro : Le parole di Gasperini e Gattuso dopo Atalanta-Napoli -