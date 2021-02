MPS, Bastianini: “Aumento capitale solo in assenza partner. NPE ratio fra i più bassi in Italia” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’andamento dei risultati di MPS “dimostra la fiducia dei clienti” nella banca, in particolare il dato della raccolta commerciale diretta che è aumentata di 11 miliardi di euro. Lo ha sottolineato l’Ad Guido Bastianini in conference call, ricordando anche che Montepaschi vanta una ottima qualità del credito, con un NPE ratio sceso ai livelli più bassi in Italia al 4,3% dopo l’operazione di derisking Hydra, ed una posizione di capitale solida, con tutti gli indicatori – CET 1 ratio al 12,1% e CET 1 fully loaded al 9,9%, “al di sopra dei requisiti normativi” e “superiori ai numeri che ci saremmo aspettati fino a poche settimane fa”. Bastianini ha affrontato anche il tema Capital Plan, attualmente all’esame della BCE, ricordando che prevede un ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’andamento dei risultati di MPS “dimostra la fiducia dei clienti” nella banca, in particolare il dato della raccolta commerciale diretta che è aumentata di 11 miliardi di euro. Lo ha sottolineato l’Ad Guidoin conference call, ricordando anche che Montepaschi vanta una ottima qualità del credito, con un NPEsceso ai livelli piùinal 4,3% dopo l’operazione di derisking Hydra, ed una posizione disolida, con tutti gli indicatori – CET 1al 12,1% e CET 1 fully loaded al 9,9%, “al di sopra dei requisiti normativi” e “superiori ai numeri che ci saremmo aspettati fino a poche settimane fa”.ha affrontato anche il tema Capital Plan, attualmente all’esame della BCE, ricordando che prevede un ...

