Monica Amore (M5S) posta vignetta antisemita/ Minacciata: 'Ti appendiamo come Benito' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una spiegazione che non è servita a calmare Dario Disegni, presidente della Comunità ebraica di Torino, intervenuto sempre sulle colonne del quotidiano nazionale avente sede nel capoluogo piemontese: ... Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una spiegazione che non è servita a calmare Dario Disegni, presidente della Comunità ebraica di Torino, intervenuto sempre sulle colonne del quotidiano nazionale avente sede nel capoluogo piemontese: ...

c_appendino : La consigliera Monica Amore ha chiesto scusa per aver pubblicato un post - grave e del tutto inaccettabile - che ha… - davidallegranti : Il post antisemita della consigliera del M5s Monica Amore non deve stupire, purtroppo. Se ne parlava già un paio d'… - Open_gol : L'immagine antisemita contro il gruppo Gedi condivisa dalla consigliera M5s Monica Amore è stata diffusa da un grup… - RobertoCerea1 : RT @Miti_Vigliero: Chi è Monica Amore, la consigliera M5S di Torino del post antisemita. Classe 1975, fervente cristiana con alle spalle un… - GiulianaDaniel2 : RT @ManuelaBellipan: Monica Amore, consigliera comunale di Torino in quota #M5S, posta su Facebook una immagine con l'elenco dei giornali d… -