Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) È possibile che anche le future generazioni avvertiranno la necessità di narrare, o meglio canticchiare, le celebri gesta di Furia cavallo del west. Ed è possibile che per gli stessi motivi, i posteri non smetteranno di ricordare chi quelle gesta se le è inventate, Paul Bradley Couling. Anche conosciuto come Mal. La sua opera più celebre, quella dell’impavido equino che attraversava le praterie dominate dai cowboy, è ormai eletta a diffuso motivetto popolare, paradossalmente italiano e non statunitense. Pur non avendo dimestichezza con le dinamiche della porzione di globo occidentale tanto quanto il cavallo Furia, in qualità di popolo, agli italiani è ugualmente concesso il vanto di conoscerle, proprio grazie a Mal. Il cantante ha successivamente dichiarato come in realtà quella sigla gli abbia rovinato la vita. Mal cantante vita privata: anni,, ...