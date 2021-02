LIVE Australian Open 2021, risultati 10 febbraio in DIRETTA: Sara Errani al 3° turno! Eliminata Camila Giorgi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.30: Niente da fare per Camila Giorgi: l’azzurra deve alzare bandiera bianca al cospetto di Iga Swiatek, cedendo sullo score di 6-2 6-4. La polacca (testa di serie n.15) se la vedrà contro la francese Ferro, impostasi per 6-4 6-4 contro la kazaka Rybakina. 09.01: Vittoria nel tabellone maschile per il serbo Dusan Lajovic: il balcanico ha sconfitto per 6-4 7-6 (4) 4-6 6-3 il kazako Bublik, conquistando l’accesso al terzo turno dove affronterà lo spagnolo Martinez. E’ in corso il match di Camila Giorgi: la marchigiana ha perso il primo set contro Iga Swiatek per 6-2 ed è indietro di un break nel secondo. 08.24: Ha concluso, non senza patemi, il n.1 del mondo Novak Djokovic: 6-3 6-7 (3) 7-6 (2) 6-3 lo score in favore del serbo che nel 3° turno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.30: Niente da fare per: l’azzurra deve alzare bandiera bianca al cospetto di Iga Swiatek, cedendo sullo score di 6-2 6-4. La polacca (testa di serie n.15) se la vedrà contro la francese Ferro, impostasi per 6-4 6-4 contro la kazaka Rybakina. 09.01: Vittoria nel tabellone maschile per il serbo Dusan Lajovic: il balcanico ha sconfitto per 6-4 7-6 (4) 4-6 6-3 il kazako Bublik, conquistando l’accesso al terzo turno dove affronterà lo spagnolo Martinez. E’ in corso il match di: la marchigiana ha perso il primo set contro Iga Swiatek per 6-2 ed è indietro di un break nel secondo. 08.24: Ha concluso, non senza patemi, il n.1 del mondo Novak Djokovic: 6-3 6-7 (3) 7-6 (2) 6-3 lo score in favore del serbo che nel 3° turno ...

