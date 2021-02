Liguria | terra da set | nel 2020 sono state oltre 200 le produzioni

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) GENOVA – Genova e la Liguria sempre più protagoniste del piccolo schermo. Nonostante l’emergenza pandemica abbia completamente bloccato il settore da marzo a giugno, nel corso del 2020 la Genova e Liguria film commission ha assistito 211 progetti, per 710 giorni di produzione, oltre 9.200 giornate di lavoro e 5.436 notti in albergo. Numeri record se si considera che nel 2019, le produzioni erano state 150. “Nonostante il covid, i numeri del 2020 sono cresciuti, le attività promozionali e di marketing sono andate avanti in presenza e in streaming- spiega la presidente Cristina Bolla- abbiamo girato anche durante il primo lockdown per supportare il grande impegno degli operatori dell’audiovisivo. Il 2021 è partito con numeri decisamente incoraggianti”.

