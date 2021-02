Lazio, i tifosi pronti a salutare la squadra prima dell'Inter (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA - Un altro ritrovo tra tifosi per salutare la Lazio, era già accaduto prima del derby. La Curva Nord, sui social, dirama l'appuntamento per tutti i sostenitori in vista della sfida all'Inter : "'... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA - Un altro ritrovo traperla, era già accadutodel derby. La Curva Nord, sui social, dirama l'appuntamento per tutti i sostenitori in vistaa sfida all': "'...

ROMA - Un altro ritrovo tra tifosi per salutare la Lazio, era già accaduto prima del derby. La Curva Nord, sui social, dirama l'appuntamento per tutti i sostenitori in vista della sfida all'Inter : "'Tutti a Milano ci verrebbe ...

Buon compleanno a Francesco Acerbi!

Dal 2018 veste la maglia della Lazio, club con cui finora ha disputato 121 gare (6 gol) e con cui ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. La sua storia in Nazionale inizia con Cesare ...

Atalanta-Napoli e l’obiettivo finale: una Coppa che scoppia

La Coppa Italia è finalmente una Coppa con la C maiuscola ed in Atalanta-Napoli ci si gioca la finale in 90 minuti, e forse più, decisivi.

