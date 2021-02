L’Amore Strappato cast: attori e personaggi della fiction su Canale 5 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’Amore Strappato cast. Da mercoledì 10 febbraio 2021 va in onda in replica su Canale 5 la fiction con Sabrina Ferilli e Ricky Tognazzi. Scopri chi sono attori e i personaggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Sabrina Ferilli è Rosa Enzo Decaro è Rocco Ricky Tognazzi è Avv. Smiraglia Elena Minichiello è Arianna Piccola Francesca Di Maggio è Arianna Grande Christian Monaldi è Ivan 10/12 Anni Romano Reggiani è Ivan 22 Anni Marco Falaguasta è Luigi Primo Reggiani è Avv. Mariani Valentina Carnelutti è Francesca Michele De Virgilio è Alberto Isabella Aldovini è Marzia Soldano Emanuele Salce è Pm Carrera Daniela Terreri è Suor Chiara Claudio Bigagli è Presidente della Corte Filippo Scarafia è Matteo L’Amore ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021). Da mercoledì 10 febbraio 2021 va in onda in replica su5 lacon Sabrina Ferilli e Ricky Tognazzi. Scopri chi sonoe i. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Sabrina Ferilli è Rosa Enzo Decaro è Rocco Ricky Tognazzi è Avv. Smiraglia Elena Minichiello è Arianna Piccola Francesca Di Maggio è Arianna Grande Christian Monaldi è Ivan 10/12 Anni Romano Reggiani è Ivan 22 Anni Marco Falaguasta è Luigi Primo Reggiani è Avv. Mariani Valentina Carnelutti è Francesca Michele De Virgilio è Alberto Isabella Aldovini è Marzia Soldano Emanuele Salce è Pm Carrera Daniela Terreri è Suor Chiara Claudio Bigagli è PresidenteCorte Filippo Scarafia è Matteo...

