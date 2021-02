Klopp deluso dal Liverpool | la colpa è di… Koulibaly

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) In casaregna il malcontento. I risultati non sono all'altezza delle aspettative. Infatti la formazione campione d'Inghilterra in carica, dopo essere passata in testa alla classifica, ha vissuto un improvviso e imprevisto calo di rendimento negli ultimi due mesi. Dopo la sconfitta contro il Manchester City, la situazione è davvero disperata: i punti di distacco in classifica sono 10, ma i Citizens potrebbero allungare ulteriormente vincendo la gara da recuperare. Insomma la riconferma sembra ormai impensabile.caption id="attachment 634069" align="alignnone" width="1800" (Getty Images)/captionSFOGOMa non c'è solo il campo a lasciareJurgen. Secondo quanto riportato dal Sun, infatti, il tecnico tedesco avrebbe chiesto espressamente di avere un rinforzo in difesa dopo l'infortunio di Virgil Van Dijk. Il sostituto ...

Commenta per primo L'allenatore del Liverpool,difende il portiere brasiliano ex Roma: ' Alisson, ma non so quante volte ci ha salvati...'.Jurgenha parlato in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta del suo Liverpool contro il Manchester CityDall'Inghilterra arrivano voci su Jurgen Klopp e la delusione nei confronti della società del Liverpool, per il mancato arrivo del difensore azzurro, Kalidou Koulibaly.Secondo le testate britanniche Daily Mail e The Sun il tedesco aveva esplicitamente indicato per il mercato di riparazione dei Reds il difensore del Napoli, ma la proprietà americana non l’ha ascoltat ...