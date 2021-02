Juve - Inter: Conte, scintille con Agnelli. "Voglio rispetto" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il n.1 Juventino lascia la tribuna furioso, l'Interista: "Spero il quarto uomo abbia visto...". Fronte club: Suning cerca prestito da 200 milioni Leggi su quotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il n.1ntino lascia la tribuna furioso, l'ista: "Spero il quarto uomo abbia visto...". Fronte club: Suning cerca prestito da 200 milioni

juventusfc : Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª vo… - EzioGreggio : Scusate ma stasera ho guardato un documentario su “ La vita dei cefali da stagno di pianura”. So che l’Inter giocav… - juventusfc : ?? Un obiettivo troppo importante per lasciarlo scappare ?? Così oggi Mister Pirlo su @JuventusTV ??… - danisailor7 : RT @marifcinter: Il dito medio di Conte (sbagliato) è solo la reazione a 'pesanti insulti e provocazioni di dirigenza e panchina Juve'. Ins… - EmidioLib : @Gazzetta_it @Inter Dove ci sono ' battibecchi ' però c'è sempre l'Inter di mezzo, a Udine, col Milan e con la Juve… -