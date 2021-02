Il voto su Rousseau sarà inutile o dannoso? Il mosaico di Fusi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Con un sussulto di ironia, ai responsi della piattaforma Rousseau si potrebbe applicare lo steso schema che Massimo D’Alema enunciava al povero Roberto Villetti quando lo incrociava in Transatlantico: “Voi socialisti, quando siete a favore risultate inutili. Quando contro, dannosi”. Diventando seri, se il verdetto dell’oracolo digitale grillino sarà favorevole all’ex presidente Bce, il MoVimento rischia la scissione dei ribelli con in testa Di Battista. Se sarà negativo, l’M5S finirà spiaggiato sulle sue contraddizioni. Nel frattempo, meglio tergiversare e rinviare la votazione. Così l’Elevato esporta sul nascituro esecutivo il peso dei contorcimenti interni della sua creatura politica. Non un bel servizio per il Paese ma tant’è: quando i problemi non vengono risolti si ripresentano aggrovigliati e a volte perfino irrisolvibili. Il ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Con un sussulto di ironia, ai responsi della piattaformasi potrebbe applicare lo steso schema che Massimo D’Alema enunciava al povero Roberto Villetti quando lo incrociava in Transatlantico: “Voi socialisti, quando siete a favore risultate inutili. Quando contro, dannosi”. Diventando seri, se il verdetto dell’oracolo digitale grillinofavorevole all’ex presidente Bce, il MoVimento rischia la scissione dei ribelli con in testa Di Battista. Senegativo, l’M5S finirà spiaggiato sulle sue contraddizioni. Nel frattempo, meglio tergiversare e rinviare la votazione. Così l’Elevato esporta sul nascituro esecutivo il peso dei contorcimenti interni della sua creatura politica. Non un bel servizio per il Paese ma tant’è: quando i problemi non vengono risolti si ripresentano aggrovigliati e a volte perfino irrisolvibili. Il ...

