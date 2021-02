Highlights e gol Padova-Carpi 6-0: Serie C 2020/2021 (VIDEO) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gli Highlights e le azioni salienti di Padova-Carpi 6-0, match del girone B di Serie C 2020/2021. Al 16? Chiricò ha firmato l’1-0, poco dopo ci ha pensato Hraiech a raddoppiare prima della fine del primo tempo. Al 47? ci ha pensato Cissé a siglare il tris prima del poker di Firenze. Ma non è finita: nel finale Santini su rigore e Della Latta portano il risultato sul 6-0. Il Padova sale a quota 47 punti in classifica, il Carpi subisce il terzo ko definitivo e resta a 27 lunghezze. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Glie le azioni salienti di6-0, match del girone B di. Al 16? Chiricò ha firmato l’1-0, poco dopo ci ha pensato Hraiech a raddoppiare prima della fine del primo tempo. Al 47? ci ha pensato Cissé a siglare il tris prima del poker di Firenze. Ma non è finita: nel finale Santini su rigore e Della Latta portano il risultato sul 6-0. Ilsale a quota 47 punti in classifica, ilsubisce il terzo ko definitivo e resta a 27 lunghezze. SportFace.

